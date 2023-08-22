***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.08.2023 10:14
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International- 23/08/2023 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/08/2023 tarih E-29833736-105.02.02.02-40843 sayılı yazısı çerçevesinde 23/08/2023 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188110
BIST
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10:587.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,06
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.808
En Yüksek
7.903
10:5827,2009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0588
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2792
En Düşük
27,0969
10:5829,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0604
En Düşük
29,4012
10:581.662,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.662,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.663,24
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler10:56
|NETAS
|47,32
|13.490.933
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.039.231
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|412.132
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|627.121
|% 10,00
|
|KENT
|484,10
|1.793.591
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|1.281.866
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|7.923.842
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,44
|46.944.817
|% -8,08
|
|ONCSM
|201,10
|57.746.379
|% -7,24
|
|AVHOL
|101,40
|47.354.820
|% -7,06
|
|TUPRS
|144,60
|5.217.984.260
|% 3,51
|
|THYAO
|261,20
|4.872.335.945
|% 0,85
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|TCELL
|58,40
|1.912.045.918
|% 2,73
|
|KLSER
|114,50
|1.572.820.495
|% 8,63
|
|SKBNK
|4,07
|328.645.651
|% 0,74
|
|ODAS
|12,66
|916.837.984
|% 2,68
|
|YKBNK
|15,84
|1.086.937.892
|% -1,06
|
|ZOREN
|5,04
|284.762.963
|% 1,61
|
|EREGL
|44,78
|2.502.599.455
|% -0,49
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1966
|27,2041
|% 0,23
|
|Euro
|29,7401
|29,7596
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,6971
|34,8711
|% 0,51
|
|Frank
|30,8729
|31,0589
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2300
|7,2663
|% 0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|6,44
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|8,86
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.184
|11.273
|27,00
|
|Yarım
|5.609
|5.663
|14,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.831
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|0,09
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|-0,34
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:11CRFSA
Yüzde 7.13 oranında artışla 78.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 514 adet işlem
-
11:10GOKNR
Yüzde 8.41 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 943, 898 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ALARK, SASA
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 14 artarak (% 0.73 ) 6, 948
-
11:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKSUN, QNBFL, DAGHL, UMPAS, FADE, MEGAP, NETAS, TATEN, DOAS, KAYSE