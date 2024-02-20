***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
20.02.2024 10:19
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International- 21/02/2024 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/02/2024 Tarih E-29833736-105.02.02.02-49659 Sayılı yazısı çerçevesinde 21/02/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250695
BIST
'
10:519.231
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 34,32
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:5130,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0615
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:5133,2977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:512.008,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,88
|Açılış
|: 2.008,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:49
|EUKYO
|24,68
|29.960.970
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.303.632
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.432.561
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,68
|22.709.312
|% -5,66
|
|AVHOL
|60,95
|30.325.544
|% -5,50
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|THYAO
|279,25
|1.772.774.564
|% 0,27
|
|EREGL
|48,68
|1.482.866.601
|% 0,75
|
|TUPRS
|174,20
|1.299.773.293
|% 0,69
|
|GUBRF
|202,10
|1.245.068.232
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,25
|1.075.160.507
|% 2,80
|
|EKGYO
|10,60
|777.259.174
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.583.046
|% -2,08
|
|MIATK
|65,90
|2.313.891.783
|% 5,27
|
|KLGYO
|5,26
|157.813.754
|% 8,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8969
|30,9010
|% 0,20
|
|Euro
|33,3122
|33,3218
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,7851
|38,9796
|% 0,13
|
|Frank
|34,8501
|35,0600
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2142
|8,2554
|% 0,20
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,99
|902,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,45
|947,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,31
|2.021,69
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:49
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11:04KERVN
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11:02XU100
Endeks 9, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 26, 352.00 milyon TL de