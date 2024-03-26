***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.03.2024 10:37
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International - 27/03/2024 Tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2024 Tarih E-29833736-105.02.02.02-51414 sayılı yazısı çerçevesinde 27/03/2024 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262354
BIST
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13:568.855
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -173,99
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5632,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0906
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5634,9913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1087
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:562.277,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 33,18
|Açılış
|: 2.275,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.276,22
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:54
|AKENR
|11,66
|21.467.716
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.023.013
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.363.735
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,10
|15.624.865
|% -52,70
|
|PEKGY
|12,71
|629.347.718
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.675.731
|% -9,96
|
|THYAO
|283,25
|4.590.979.307
|% -0,87
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,40
|3.459.515.684
|% -6,74
|
|AKBNK
|44,56
|3.131.319.012
|% 1,08
|
|ISCTR
|11,42
|2.731.680.274
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,40
|3.459.515.684
|% -6,74
|
|ISCTR
|11,42
|2.731.680.274
|% 0,09
|
|PETKM
|21,30
|4.424.413.502
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,65
|961.409.514
|% -0,72
|
|YKBNK
|27,04
|2.670.264.192
|% -0,29
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1980
|% 0,28
|
|Euro
|34,9886
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8242
|41,0289
|% -0,44
|
|Frank
|35,8105
|35,9900
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6029
|8,6460
|% -0,57
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|903,52
|905,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,64
|1.006,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,84
|85,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,71
|2.199,06
|% 0,66
|