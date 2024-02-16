***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 12:33
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250025
BIST
'
14:149.269
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,16
|Açılış
|: 9.242
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1430,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1014
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1433,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0014
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:141.989,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.989,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|692.681.395
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,08
|109.423.799
|% -5,90
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|THYAO
|283,50
|4.501.472.301
|% -0,18
|
|ASELS
|58,55
|3.572.683.660
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,74
|3.501.104.277
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,70
|2.028.898.621
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|881.144.707
|% 1,13
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|ISCTR
|27,88
|3.409.247.052
|% 0,65
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8219
|30,8265
|% 0,33
|
|Euro
|33,2064
|33,2397
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,6939
|38,8879
|% 0,28
|
|Frank
|34,8387
|35,0486
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1937
|8,2348
|% 0,26
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,15
|950,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.007,10
|2.007,42
|% 0,66
|