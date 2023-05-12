***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.05.2023 08:58
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 05/05/2023-11/05/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150625
BIST
11:124.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,33
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1219,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1221,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0585
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:121.265,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:12
|AVHOL
|25,54
|25.268.050
|% 9,99
|
|EDATA
|19,55
|9.002.738
|% 9,04
|
|CCOLA
|296,50
|244.030.082
|% 8,81
|
|ALFAS
|285,90
|293.930.610
|% 6,92
|
|PKART
|20,26
|3.346.536
|% 6,63
|
|ARSAN
|6,48
|3.445.390
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,87
|21.114.527
|% -6,36
|
|BOBET
|18,96
|42.414.679
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|THYAO
|134,40
|2.424.827.416
|% -1,39
|
|KCHOL
|97,20
|1.928.972.162
|% 0,62
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|TUPRS
|72,05
|1.309.219.785
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|EKGYO
|5,94
|455.220.428
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,45
|156.571.131
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|272.944.610
|% -2,22
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5833
|19,5904
|% 0,22
|
|Euro
|21,4042
|21,4221
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|