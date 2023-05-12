***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.05.2023 12:29
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant kotasyonlarında yaşanan teknik sorunun giderilmesi hk
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Tarafından yürütülen bir kısım varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 12:20 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150785
BIST
14:074.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,55
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0719,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0515
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0721,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2326
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:071.262,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.262,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AVHOL
|25,54
|28.707.445
|% 9,99
|
|IMASM
|24,00
|60.694.033
|% 8,60
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|LUKSK
|69,35
|6.915.144
|% 6,77
|
|ARSAN
|6,48
|4.007.660
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.877.275
|% -8,19
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|BOBET
|18,58
|94.035.944
|% -6,54
|
|PAMEL
|163,60
|40.502.444
|% -6,08
|
|ISCTR
|14,57
|4.819.574.724
|% 3,33
|
|KCHOL
|98,45
|3.550.703.399
|% 1,92
|
|THYAO
|133,80
|3.310.973.834
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,03
|2.389.744.893
|% 4,34
|
|TUPRS
|72,00
|2.188.755.335
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,57
|4.819.574.724
|% 3,33
|
|YKBNK
|12,03
|2.389.744.893
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,94
|1.034.479.756
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,19
|2.139.997.412
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,44
|255.429.664
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5812
|19,6125
|% 0,34
|
|Euro
|21,5388
|21,5486
|% 0,87
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8370
|21,9685
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2078
|5,2339
|% 0,22
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.593
|4.771
|-93,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.371
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,21
|