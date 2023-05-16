***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.05.2023 11:34
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Mart 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151628
BIST
14:214.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,80
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.532
En Düşük
4.406
14:2119,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0492
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2121,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1139
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:211.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SDTTR
|96,25
|166.351.357
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|PSGYO
|5,30
|119.134.122
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.905.180
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.345.179
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.432.762.089
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|KCHOL
|80,40
|4.267.964.843
|% -7,80
|
|BIMAS
|154,00
|3.355.292.927
|% -3,51
|
|THYAO
|130,50
|2.993.705.168
|% 4,90
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|YKBNK
|9,59
|5.003.474.285
|% -8,40
|
|AKBNK
|15,83
|2.951.711.122
|% -8,87
|
|EKGYO
|6,11
|876.351.148
|% 3,04
|
|ISCTR
|11,41
|1.432.762.089
|% -9,30
|
|GARAN
|27,78
|2.337.344.328
|% -6,78
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7007
|19,7051
|% 0,26
|
|Euro
|21,4658
|21,4820
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,6287
|24,7523
|% 0,30
|
|Frank
|21,9752
|22,1076
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2380
|5,2643
|% 0,21
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,62
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|9.007
|9.143
|-216,00
|
|Tam
|8.966
|9.213
|-191,75
|
|Yarım
|4.426
|4.539
|-132,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,17
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem
-
14:31MEGAP
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 241 adet işlem