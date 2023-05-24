***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.05.2023 14:19
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorunun Giderilmesi Hk.
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen BIST30 Endeksine dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 14:06 İtibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153330
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -48,96
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0121,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1019
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:01
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|247.054.935
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.372.385
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.876.949
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|166.048.176
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,10
|220.168.302
|% -6,77
|
|SDTTR
|111,90
|408.511.369
|% -5,89
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EUPWR
|79,00
|1.467.395.492
|% 1,22
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|ODAS
|5,80
|683.676.054
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8854
|19,8959
|% 0,20
|
|Euro
|21,4712
|21,5035
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,43
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.643
|4.747
|-54,00
|
|Çeyrek
|2.315
|2.366
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,05
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16TATGD
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 263 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
-
16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem