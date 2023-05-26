***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: GoldmanSachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler hk.Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154032BIST