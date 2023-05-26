***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.05.2023 11:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: GoldmanSachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler hk.
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154032
BIST
14:514.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 67,39
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:5120,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0990
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:5121,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1115
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:511.255,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.255,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0230
|20,0274
|% 0,50
|
|Euro
|21,5317
|21,5428
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,7045
|24,8284
|% 0,88
|
|Frank
|22,0831
|22,2161
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3208
|5,3475
|% 0,39
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|