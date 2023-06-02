***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2023 09:20
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 26/05/2023-01/06/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155480
BIST
11:075.135
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 175,40
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0720,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0748
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0722,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0488
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:071.326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.326,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TKFEN
|33,46
|178.044.922
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.363.348.643
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|BRSAN
|215,10
|377.476.507
|% 8,04
|
|YKBNK
|11,33
|1.364.975.403
|% 7,60
|
|MARKA
|11,26
|2.593.718
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.887.076
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|ASTOR
|56,10
|660.602.721
|% 1,63
|
|PGSUS
|477,80
|398.850.563
|% 3,06
|
|EUPWR
|92,15
|245.114.663
|% 0,22
|
|ODAS
|7,02
|238.609.530
|% 2,63
|
|OYAKC
|42,64
|210.515.553
|% 0,52
|
|ASTOR
|56,10
|660.602.721
|% 1,63
|
|PSGYO
|6,56
|78.389.544
|% -1,35
|
|PRDGS
|6,38
|60.993.294
|% 0,95
|
|SEGYO
|2,35
|20.765.491
|% -0,42
|
|AKFYE
|11,06
|91.996.488
|% 1,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8746
|20,8789
|% 0,36
|
|Euro
|22,4807
|22,5646
|% 0,22
|
|Sterlin
|26,0729
|26,2037
|% 0,39
|
|Frank
|22,9893
|23,1278
|% 0,53
|
|Riyal
|5,5498
|5,5776
|% 0,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,53
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,65
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.558
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,87
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 221, 1 artarak (% 4.06 ) 5, 667
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, YKBNK
-
11:22XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 28, 521.00 milyon TL de
-
11:22DARDL
Yüzde 7.08 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 860, 102 adet işlem
-
11:21HEKTS
Yüzde 7.02 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 903 adet işlem