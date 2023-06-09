***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.06.2023 07:41
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/06/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 02/06/2023-08/06/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157511
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,3272
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,6495
En Düşük
23,0981
18:0525,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2686
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
18:051.481,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,11
|Açılış
|: 1.481,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4234
|23,4370
|% 1,42
|
|Euro
|25,2645
|25,3349
|% 1,07
|
|Sterlin
|29,3426
|29,4897
|% 1,36
|
|Frank
|25,9707
|26,1271
|% 1,41
|
|Riyal
|6,2363
|6,2676
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.481
|19,44
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.842
|4.932
|63,00
|
|Çeyrek
|2.414
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|