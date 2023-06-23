***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.06.2023 08:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 16/06/2023-22/06/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161439
BIST
'
11:245.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,57
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2425,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3554
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2427,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2354
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:241.553,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,44
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:24
|DERIM
|10,34
|13.560.467
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.811.652
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|24.373.840
|% 8,79
|
|KONKA
|43,82
|131.394.486
|% 8,25
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,22
|213.021.523
|% -9,53
|
|BURVA
|59,95
|18.262.255
|% -9,37
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.816,00
|37.598.517
|% -7,65
|
|THYAO
|185,00
|3.073.953.338
|% 2,61
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|GARAN
|31,78
|1.130.073.031
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,97
|2.376.380.838
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,96
|2.410.216.250
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,80
|1.407.208.633
|% 4,23
|
|EKGYO
|7,23
|664.740.916
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,59
|175.366.713
|% 3,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2065
|25,2302
|% 1,43
|
|Euro
|27,3861
|27,4483
|% 0,87
|
|Sterlin
|31,9109
|32,0710
|% 0,93
|
|Frank
|27,8877
|28,0557
|% 0,73
|
|Riyal
|6,6928
|6,7263
|% 1,21
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.545
|1.546
|14,70
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.899
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,21
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,19
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39KONKA
Yüzde 8.25 oranında artışla 43.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 012, 487 adet işlem
-
11:38HUBVC
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 940 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
-
11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
-
11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem