***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.07.2023 09:15
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 23/06/2023-27/06/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163175
BIST
'
14:215.963
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 203,66
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:2126,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1950
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:2128,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2935
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:211.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:21
|DERIM
|13,75
|44.909.600
|% 10,00
|
|YAPRK
|91,85
|81.387.421
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|397.862.432
|% 10,00
|
|ALCAR
|615,20
|91.578.922
|% 9,99
|
|ASUZU
|180,80
|88.571.066
|% 9,98
|
|UZERB
|243,20
|1.821.951
|% -9,93
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|DOCO
|3.580,40
|93.564.586
|% -3,96
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|THYAO
|208,30
|7.866.762.399
|% 7,54
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|YKBNK
|13,23
|2.739.649.076
|% 1,93
|
|EREGL
|38,14
|2.696.124.968
|% 3,87
|
|KOZAL
|26,12
|2.472.675.225
|% 5,32
|
|YKBNK
|13,23
|2.739.649.076
|% 1,93
|
|ZOREN
|3,59
|520.606.778
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,67
|1.090.669.863
|% 3,65
|
|ISCTR
|14,27
|1.772.172.700
|% 1,49
|
|SKBNK
|2,68
|268.213.772
|% 1,52
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0773
|26,0831
|% 0,75
|
|Euro
|28,4169
|28,4264
|% 1,04
|
|Sterlin
|32,9551
|33,1203
|% 0,58
|
|Frank
|28,8976
|29,0717
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9299
|6,9647
|% 0,71
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.604
|5,81
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.613
|10.900
|-13,17
|
|Yarım
|5.158
|5.288
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,09
|0,13
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|0,46
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36AKENR
Yüzde 7.87 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 433, 992 adet işlem
-
14:35OYLUM
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 130, 637 adet işlem
-
14:34VAKFN
Yüzde 9.39 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 974, 878 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TOASO, AKBNK
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 187, 45 artarak (% 3.62 ) 5, 364