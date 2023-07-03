***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.07.2023 13:51
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163498
BIST
'
14:215.963
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 203,66
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:2126,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1950
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:2128,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2935
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:211.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|ULUFA
|6,06
|50.269.530
|% 7,45
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|LIDER
|87,50
|35.530.401
|% -0,96
|
|BMSTL
|43,10
|44.767.238
|% -0,74
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|EUPWR
|91,85
|458.953.807
|% 1,10
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0685
|26,0983
|% 0,81
|
|Euro
|28,4100
|28,4161
|% 1,01
|
|Sterlin
|32,9517
|33,1170
|% 0,57
|
|Frank
|28,8951
|29,0692
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9292
|6,9640
|% 0,70
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.604
|5,68
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.613
|10.900
|-13,17
|
|Yarım
|5.158
|5.288
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.644
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,06
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:19
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