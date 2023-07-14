***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.07.2023 09:03
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 07/07/2023-13/07/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171758
BIST
'
11:386.411
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,40
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3826,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1774
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3829,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:381.648,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,16
|Açılış
|: 1.648,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRONT
|26,84
|47.188.932
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.345
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.901.992
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.502.496
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,60
|4.448.043.143
|% 1,96
|
|ASELS
|71,10
|3.643.868.849
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|ASTOR
|83,20
|1.847.265.946
|% -0,06
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|ISCTR
|14,69
|1.676.547.951
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,87
|277.343.013
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,37
|657.087.328
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1927
|26,1991
|% 0,69
|
|Euro
|29,4226
|29,4396
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2668
|34,4386
|% 0,47
|
|Frank
|30,4425
|30,6259
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9617
|6,9967
|% 0,60
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-3,58
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,08
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,14
|