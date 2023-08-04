***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2023 09:41
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 28/07/2023-03/08/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180483
BIST
'
12:347.271
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 49,44
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:3426,9918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0450
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:3429,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0306
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:341.677,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.677,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:32
|RAYSG
|43,56
|32.389.294
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|648.845.420
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.529.686
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.615.038
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|375.410.501
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.518.254
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.214.395
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|114,80
|3.933.985.333
|% 1,41
|
|THYAO
|236,30
|2.620.169.162
|% 0,55
|
|KONTR
|249,90
|2.478.599.465
|% -0,72
|
|EKGYO
|8,92
|2.192.522.889
|% 0,68
|
|SMRTG
|86,30
|2.074.845.438
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,92
|2.192.522.889
|% 0,68
|
|CEMAS
|3,26
|383.278.731
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,77
|518.242.159
|% 0,85
|
|FZLGY
|15,06
|1.466.974.444
|% 5,24
|
|YKBNK
|14,12
|898.713.943
|% 0,43
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9681
|27,0051
|% 0,22
|
|Euro
|29,5335
|29,5416
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,1883
|34,3597
|% 0,10
|
|Frank
|30,6280
|30,8125
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1760
|7,2120
|% 0,17
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,66
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.953
|11.028
|-76,00
|
|Yarım
|5.481
|5.539
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,47
|