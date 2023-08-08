***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.08.2023 09:48
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 30/06/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/06/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 16/08/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 30/06/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 30/06/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 16/08/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181848
BIST
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12:057.451
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -19,09
|Açılış
|: 7.496
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.400
En Yüksek
7.504
12:0527,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0612
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
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27,2445
En Düşük
26,9263
12:0529,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0043
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,1939
En Düşük
29,6094
12:051.680,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.680,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.477.776.731
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.017.285
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.881.622
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,80
|314.097.814
|% -7,47
|
|AKSUE
|35,00
|124.088.667
|% -7,41
|
|ZEDUR
|88,85
|119.608.961
|% -7,25
|
|PKART
|30,30
|13.679.158
|% -7,23
|
|THYAO
|262,90
|5.777.905.348
|% -1,50
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ASTOR
|109,10
|2.076.641.519
|% 1,68
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|EKGYO
|9,03
|1.369.362.248
|% -1,10
|
|YKBNK
|14,99
|2.064.153.711
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,00
|714.529.539
|% -3,29
|
|KOZAL
|28,54
|3.623.845.625
|% 4,39
|
|ISCTR
|16,51
|1.998.688.116
|% 2,10
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0185
|27,0233
|% 0,23
|
|Euro
|29,6779
|29,7013
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,3542
|34,5265
|% -0,11
|
|Frank
|30,8008
|30,9863
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|0,30
|
|Cumhuriyet
|11.408
|11.580
|133,00
|
|Tam
|11.133
|11.245
|99,00
|
|Yarım
|5.571
|5.648
|49,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.824
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,06
|20,09
|0,00
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,95
|