***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.08.2023 09:29
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 04/08/2023-10/08/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184225
BIST
'
12:127.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 74,43
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:1227,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0599
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:1229,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:121.668,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.668,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:12
|SAYAS
|58,85
|145.323.783
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.357.629
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|AGHOL
|197,10
|361.290.097
|% 9,99
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,43
|117.026.181
|% -57,47
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,74
|926.957.565
|% -8,22
|
|DOCO
|3.522,10
|40.979.995
|% -7,31
|
|THYAO
|260,20
|4.041.215.298
|% 0,66
|
|ASTOR
|124,80
|3.815.447.723
|% 3,48
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|KLSER
|73,30
|2.421.121.299
|% 3,02
|
|GARAN
|54,95
|2.304.429.248
|% 0,83
|
|SKBNK
|3,82
|723.532.935
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,38
|1.510.301.414
|% -1,41
|
|YKBNK
|15,47
|2.196.237.778
|% -1,59
|
|ISCTR
|17,02
|1.909.856.664
|% -1,45
|
|AKBNK
|30,22
|2.457.338.305
|% -1,44
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0356
|27,0580
|% 0,22
|
|Euro
|29,7263
|29,7362
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,2655
|34,4374
|% 0,33
|
|Frank
|30,7432
|30,9284
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|7,20
|
|Cumhuriyet
|11.358
|11.530
|-23,00
|
|Tam
|11.105
|11.193
|5,00
|
|Yarım
|5.561
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,75
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,06
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|-0,01
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 83 artarak (% 0.64 ) 8, 158
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, AKBNK
-
12:27XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 53, 985.00 milyon TL de
-
12:27ONCSM
Yüzde 9.17 oranında artışla 237.00 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 684 adet işlem
-
12:25ASUZU
Yüzde 7.97 oranında artışla 247.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 600 adet işlem