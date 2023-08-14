***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.08.2023 14:50
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs İnternational (İhraççı) ALIBABA payına Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorun Hk.
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülen ALIBABA payına dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde ALIBABA payına dayalı varantların işlem sıralarının kapatılması sağlanmış olup işlem sıraları kapatılan varantları içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185118
BIST
'
17:457.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 43,36
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4527,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4529,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0852
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:451.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SAFKR
|26,18
|77.811.095
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|147.024.376
|% -9,13
|
|MNDRS
|10,03
|295.188.580
|% -8,90
|
|AVHOL
|107,00
|153.429.046
|% -8,70
|
|DYOBY
|26,02
|119.846.244
|% -7,01
|
|ISSEN
|14,32
|244.145.313
|% -6,28
|
|ASTOR
|142,20
|12.072.528.959
|% 9,98
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|THYAO
|261,60
|9.279.592.781
|% -1,54
|
|TUPRS
|114,90
|5.851.605.303
|% 3,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,52
|2.720.829.789
|% 9,71
|
|SKBNK
|3,87
|1.209.771.500
|% 2,11
|
|YKBNK
|15,84
|4.651.611.661
|% 0,51
|
|PETKM
|19,05
|5.432.777.271
|% 0,69
|
|EREGL
|42,72
|11.681.452.768
|% 4,09
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0388
|27,0614
|% 0,36
|
|Euro
|29,5091
|29,5223
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1608
|34,3321
|% 0,11
|
|Frank
|30,6663
|30,8510
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1898
|7,2259
|% 0,34
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.661
|1.661
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|21,00
|
|Yarım
|5.580
|5.630
|10,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.815
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,45
|86,45
|-0,36
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem
-
17:56BVSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 328 adet işlem