***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.08.2023 16:52
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) ALIBABA Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorunun Giderilmesi Hk.
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen ALIBABA payına dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 16:50 itibarıyla normal işleyişine dönecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185202
BIST
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17:457.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 43,49
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:4527,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:4529,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0852
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:451.661,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.661,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:43
|COSMO
|123,20
|6.406.400
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.924
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.604.352
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.784.679
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|MNDRS
|10,08
|293.099.093
|% -8,45
|
|AVHOL
|107,50
|147.817.322
|% -8,28
|
|ISSEN
|14,34
|242.612.234
|% -6,15
|
|BRKVY
|42,02
|31.113.071
|% -4,50
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|EUPWR
|206,70
|4.318.470.774
|% 8,22
|
|SDTTR
|404,30
|4.165.291.478
|% -9,00
|
|KONTR
|298,90
|4.109.970.182
|% 9,29
|
|KLSER
|69,45
|2.721.003.445
|% -2,80
|
|ODAS
|12,02
|1.880.701.104
|% 0,92
|
|AKFYE
|16,81
|1.620.404.579
|% 4,80
|
|ASTOR
|142,20
|12.066.046.061
|% 9,98
|
|ASGYO
|17,90
|1.435.024.519
|% -0,22
|
|IHLGM
|1,40
|105.369.993
|% 2,94
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0209
|27,0855
|% 0,45
|
|Euro
|29,5103
|29,5221
|% -0,29
|
|Sterlin
|34,1653
|34,3366
|% 0,12
|
|Frank
|30,6691
|30,8539
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1909
|7,2269
|% 0,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem
-
17:56BVSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 815, 328 adet işlem