***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.08.2023 15:25
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 23/08/2023 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 24/08/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188618
BIST
'
17:147.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -67,65
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.685
En Yüksek
7.832
17:1427,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0318
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:1429,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1106
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:141.676,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,68
|Açılış
|: 1.675,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:14
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.235.926
|% 10,00
|
|SAFKR
|29,48
|76.097.116
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.912.181
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.858.409
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.977.099
|% -9,98
|
|YGYO
|2,72
|130.407.191
|% -8,72
|
|ONCSM
|184,90
|120.505.957
|% -7,55
|
|BRLSM
|30,60
|722.633.969
|% -7,55
|
|THYAO
|243,30
|8.961.966.502
|% -4,55
|
|TUPRS
|131,70
|8.688.355.647
|% -5,25
|
|EREGL
|45,34
|7.875.767.333
|% 1,70
|
|ASTOR
|125,40
|7.184.131.273
|% -2,18
|
|TCELL
|58,95
|6.084.561.716
|% 0,34
|
|EKGYO
|9,14
|6.012.000.013
|% 2,70
|
|YKBNK
|15,61
|5.090.537.947
|% 0,97
|
|ISCTR
|17,01
|3.790.026.620
|% 4,29
|
|KATMR
|2,07
|455.617.735
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,97
|832.959.170
|% 0,51
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2126
|27,2170
|% 0,12
|
|Euro
|29,5667
|29,5944
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,3772
|34,5496
|% -0,35
|
|Frank
|30,8360
|31,0218
|% 0,31
|
|Riyal
|7,2325
|7,2688
|% 0,14
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,25
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,70
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|