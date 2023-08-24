***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International tarafından ASELSAN Payına Dayalı olarak İhraç Edilen Varantların İşleme Koyma Fiyatları ve Varant Dönüşüm Oranlarındaki değişiklik hk.ASELSAN -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin 25/08/2023 Tarihinde gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraççı Goldman Sachs International tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği " uyarınca ASELSAN -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELS) payına dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant dönüşüm oranlarındaki değişiklikleri içeren "PDF" tablo ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189019BIST