***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2023 14:26
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ASELSAN Payına Dayalı olarak İhraç Edilen Varantların İşleme Koyma Fiyatları ve Varant Dönüşüm Oranlarındaki değişiklik hk.
ASELSAN -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin 25/08/2023 Tarihinde gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraççı Goldman Sachs International tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği " uyarınca ASELSAN -Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELS) payına dayalı olarak ihraç edilen varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant dönüşüm oranlarındaki değişiklikleri içeren "PDF" tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189019
BIST
'
18:057.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -110,30
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
18:0525,8399
En Yüksek
|Değişim
|: -4,96%
|| -1,3494
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
18:0528,1582
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -1,3681
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
18:051.595,16
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -79,08
|Açılış
|: 1.595,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|54,45
|6.905.375.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|130.257.695
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|31.418.842
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|3.388.418
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|5.544.484
|% 9,99
|
|DOAS
|285,00
|2.765.961.133
|% -13,11
|
|CVKMD
|407,70
|826.570.722
|% -10,00
|
|TRILC
|13,86
|715.341.102
|% -10,00
|
|DOBUR
|61,65
|49.862.694
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|348.556.563
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|THYAO
|230,00
|13.684.274.466
|% -4,05
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|KLSER
|114,70
|10.697.134.918
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,86
|15.361.132.698
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,03
|14.962.293.553
|% 7,39
|
|EKGYO
|8,41
|5.571.185.491
|% -6,35
|
|SKBNK
|4,07
|2.401.788.200
|% 3,56
|
|AKBNK
|30,14
|11.819.290.230
|% 8,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8019
|25,8399
|% -4,96
|
|Euro
|27,9820
|28,1582
|% -4,63
|
|Sterlin
|32,5940
|32,7574
|% -5,46
|
|Frank
|29,1932
|29,3691
|% -5,34
|
|Riyal
|6,8713
|6,9057
|% -4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL