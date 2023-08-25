***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.08.2023 10:32
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 18/08/2023-24/08/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189548
BIST
'
13:057.457
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -34,75
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.443
En Yüksek
7.585
13:0526,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,5526
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
13:0528,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6511
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
13:051.624,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 40,31
|Açılış
|: 1.624,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler13:05
|ALFAS
|869,30
|1.096.460.729
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|27.569.931
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.372.479
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.767.561.306
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,17
|8.496.762
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|17.645.764
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.261.309
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|289,00
|6.212.525.998
|% 1,40
|
|TTKOM
|26,70
|3.390.844.035
|% 4,46
|
|THYAO
|228,80
|3.098.383.878
|% -0,74
|
|KLSER
|104,10
|3.046.668.298
|% -9,24
|
|AKBNK
|29,80
|3.014.442.430
|% -2,04
|
|IZENR
|40,60
|2.767.561.306
|% 9,97
|
|ODAS
|12,03
|635.019.827
|% -1,39
|
|ASGYO
|23,78
|1.005.523.115
|% -5,71
|
|EUREN
|20,04
|625.982.954
|% -6,09
|
|HLGYO
|4,94
|148.735.965
|% -3,52
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3206
|26,3266
|% 2,14
|
|Euro
|28,4157
|28,4985
|% 2,34
|
|Sterlin
|33,1188
|33,2849
|% 2,54
|
|Frank
|29,6740
|29,8527
|% 2,48
|
|Riyal
|7,0188
|7,0540
|% 2,72
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.632
|1.632
|47,60
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|11.003
|11.106
|5,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|2,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,50
|0,55
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|1,15
|