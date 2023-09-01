***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 09:45
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 25/08/2023-31/08/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190678
BIST
'
11:417.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 52,40
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:4126,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0212
|Açılış
|: 26,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:4128,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0074
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:411.668,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.668,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:39
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|ESCOM
|39,62
|76.237.277
|% 9,99
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|KTLEV
|45,80
|1.037.550.339
|% -8,86
|
|AZTEK
|61,90
|165.594.432
|% -6,71
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,70
|1.345.523.491
|% -5,51
|
|ELITE
|35,22
|70.842.367
|% -5,48
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,10
|3.064.564.217
|% 1,42
|
|ASTOR
|140,10
|2.805.895.751
|% -2,71
|
|ALFAS
|156,60
|2.789.738.387
|% 8,37
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|EKGYO
|8,79
|1.568.887.107
|% 2,33
|
|ISCTR
|21,70
|2.527.926.965
|% 3,04
|
|IHLAS
|1,12
|90.506.793
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,64
|1.812.075.446
|% -2,88
|
|IZENR
|59,40
|3.550.864.709
|% 10,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7086
|26,7154
|% 0,10
|
|Euro
|28,9686
|28,9750
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,7792
|33,9486
|% 0,24
|
|Frank
|30,1638
|30,3455
|% 0,29
|
|Riyal
|7,1064
|7,1420
|% 0,23
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54IZENR
Yüzde 10.00 oranında artışla 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 882, 678 adet işlem
-
11:53ALKIM
Yüzde 5.42 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 503 adet işlem
-
11:52ORGE
Yüzde 7.77 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 345 adet işlem
-
11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem