***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 14:48
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190819
BIST
'
17:358.039
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 121,28
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3526,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0292
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3528,8770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0898
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:351.662,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.662,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZENR
|59,40
|3.677.792.767
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.647.506
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.209.459
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.506.853
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.157.749
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.370.334
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|10,99
|64.869.428
|% -6,86
|
|FZLGY
|21,10
|427.478.767
|% -6,55
|
|THYAO
|254,60
|10.336.922.467
|% 3,92
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,30
|7.012.502.208
|% -1,18
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,30
|5.726.943.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,77
|3.864.482.935
|% 2,10
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|YKBNK
|16,00
|2.871.460.278
|% 0,63
|
|IHLAS
|1,12
|165.365.614
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6201
|33,7887
|% -0,23
|
|Frank
|30,0761
|30,2573
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1011
|7,1367
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.091
|-3,00
|
|Yarım
|5.507
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|1,14
|
Seans Raporu
17:34
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