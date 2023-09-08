***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.09.2023 09:53
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 01/09/2023-07/09/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192976
BIST
'
12:408.341
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,88
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:4026,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0493
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:4028,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0312
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:401.661,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,59
|Açılış
|: 1.661,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:38
|KLRHO
|27,72
|109.265.099
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.524.504
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.614.907
|% 9,97
|
|SNPAM
|41,68
|2.717.494
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|110.781.578
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,55
|20.273.564
|% -9,98
|
|ENERY
|185,90
|236.445.095
|% -9,98
|
|MIATK
|391,60
|269.645.999
|% -6,94
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,00
|3.905.559.736
|% 0,98
|
|KCHOL
|146,60
|2.113.021.045
|% 1,81
|
|ISCTR
|24,54
|2.000.527.652
|% -0,08
|
|ASELS
|42,64
|1.970.755.486
|% 1,52
|
|SISE
|54,60
|1.944.349.833
|% 0,28
|
|ZOREN
|5,03
|1.391.398.099
|% 3,50
|
|SKBNK
|5,40
|1.017.974.177
|% 7,57
|
|EKGYO
|9,58
|1.254.961.227
|% -0,21
|
|YKBNK
|17,36
|1.903.498.258
|% 0,70
|
|ISCTR
|24,54
|2.000.527.652
|% -0,08
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8446
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,7370
|28,7447
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,4031
|33,5706
|% 0,20
|
|Frank
|29,9770
|30,1576
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1358
|7,1716
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,04
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.041
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,90
|0,10
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,00
|