Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

13.09.2023 15:56
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır. Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.       
Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinden ulaşabilecekleri 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194439


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.014
Değişim :  -1,79% |  -146,01
Açılış :  8.184  
Önceki Kapanış :  8.160  
En Düşük
7.978 En Yüksek
8.236
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 50,05 81.954.385 % 10,00  
EBEBK 74,80 51.045.540 % 10,00  
QNBFB 183,70 11.478.495 % 10,00  
SRVGY 326,70 212.639.850 % 10,00  
AYCES 481,80 255.179.943 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9371 26,9494 % 0,40  
Euro 28,9524 28,9700 % 0,17  
Sterlin 33,5741 33,7424 % 0,33  
Frank 30,0924 30,2737 % 0,24  
Riyal 7,1629 7,1988 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.913 -1,17  
Altın Gr. 1.657 1.657 4,64  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.030 11.119 -38,00  
Yarım 5.532 5.582 -20,00  
Çeyrek 2.758 2.791 -10,00  
Gümüş.Ons 22,93 22,95 -0,12  
Gümüş Gr. 19,88 19,91 -0,04  
B. Petrol 92,47 92,47 0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru