***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.09.2023 08:58
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 08/09/2023-14/09/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195188
BIST
'
10:478.059
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -60,25
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4726,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0652
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4728,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0767
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:471.663,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|31.591.125
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|35.263.364
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ONCSM
|212,70
|45.093.741
|% 9,98
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,54
|10.018.337
|% -8,73
|
|EBEBK
|75,40
|1.401.357.905
|% -8,33
|
|THYAO
|230,00
|2.656.180.081
|% -3,56
|
|EBEBK
|75,40
|1.401.357.905
|% -8,33
|
|EREGL
|44,42
|1.146.405.772
|% 0,91
|
|SISE
|55,95
|1.021.995.404
|% -1,15
|
|YKBNK
|16,21
|974.328.431
|% 0,43
|
|SKBNK
|5,67
|404.564.329
|% 4,23
|
|YKBNK
|16,21
|974.328.431
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,74
|280.578.541
|% -1,46
|
|HALKB
|16,80
|656.031.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|21,78
|802.969.743
|% 0,74
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9785
|26,9839
|% 0,24
|
|Euro
|28,7854
|28,7943
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,4347
|33,6023
|% 0,31
|
|Frank
|30,0074
|30,1882
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1718
|7,2078
|% 0,15
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|8,21
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.032
|11.134
|1,00
|
|Yarım
|5.533
|5.590
|0,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,98
|20,00
|0,38
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|0,49
|