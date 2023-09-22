***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.09.2023 09:45
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 15/09/2023-21/09/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196766
BIST
'
12:018.081
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 80,96
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
12:0127,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0335
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1652
En Düşük
27,0615
12:0128,9122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0112
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
12:011.681,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.681,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler11:59
|AVHOL
|89,10
|161.060.290
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|3.830.010
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|2.568.672
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|45.902.881
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|834.549.580
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|106.002
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,35
|271.450
|% -9,92
|
|ATAGY
|10,08
|40.519.291
|% -9,03
|
|EUYO
|14,20
|8.308.415
|% -8,80
|
|GIPTA
|34,50
|1.044.338.091
|% -6,55
|
|TUPRS
|153,10
|5.258.182.814
|% 3,59
|
|ASTOR
|143,00
|3.106.000.980
|% 1,78
|
|EUPWR
|245,50
|2.455.112.531
|% 7,21
|
|THYAO
|232,80
|2.412.330.327
|% 0,09
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|KATMR
|2,26
|384.018.394
|% 9,71
|
|ZOREN
|4,88
|588.088.872
|% 3,17
|
|ISCTR
|23,56
|1.855.883.120
|% 1,82
|
|TUKAS
|9,36
|636.376.480
|% -4,78
|
|YKBNK
|17,00
|1.131.401.705
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1478
|27,1543
|% 0,12
|
|Euro
|28,9094
|28,9219
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,1670
|33,3333
|% -0,23
|
|Frank
|29,8555
|30,0354
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2197
|7,2559
|% 0,16
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,60
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|49,00
|
|Tam
|11.109
|11.192
|2,00
|
|Yarım
|5.571
|5.619
|1,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|0,41
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14IMASM
Yüzde 4.27 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 681, 421 adet işlem
-
12:13CANTE
Yüzde 5.16 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 534, 520 adet işlem
-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 7 artarak (% 0.65 ) 8, 485
-
12:12XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 50, 905.00 milyon TL de
-
12:12PAMEL
Yüzde 4.22 oranında artışla 150.50 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 111 adet işlem