***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.09.2023 14:32
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 27/09/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197315
BIST
'
16:548.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,00
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5427,2719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0661
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5428,9102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0675
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:541.670,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.670,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TETMT
|2.594,90
|109.828.823
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.629.548
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.508.415
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|766.179.207
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.177.509
|% -9,94
|
|THYAO
|233,10
|9.634.603.918
|% 0,26
|
|TUPRS
|171,40
|9.490.160.296
|% 3,25
|
|SASA
|50,45
|9.271.775.936
|% 9,91
|
|ISCTR
|25,80
|5.658.880.622
|% 2,54
|
|HEKTS
|25,78
|4.861.389.435
|% 8,05
|
|ZOREN
|5,52
|3.786.976.833
|% 8,88
|
|KATMR
|2,35
|776.081.531
|% -5,24
|
|ADESE
|2,44
|766.179.207
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,07
|1.164.510.775
|% 0,99
|
|ODAS
|12,77
|3.153.023.961
|% 5,62
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2621
|27,2719
|% 0,24
|
|Euro
|28,8939
|28,9102
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1094
|33,2754
|% -0,05
|
|Frank
|29,7337
|29,9128
|% 0,07
|
|Riyal
|7,2468
|7,2831
|% 0,20
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,17
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,05
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09XU100
Endeks 8, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 149, 731.00 milyon TL de
-
17:09AYGAZ
Yüzde 8.47 oranında artışla 161.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 813 adet işlem
-
17:07ODAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 012, 972 adet işlem
-
17:06HEDEF
Yüzde 6.47 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 861 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR