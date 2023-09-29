***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.09.2023 09:28
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 22/09/2023-28/09/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198064
BIST
'
10:398.302
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 82,80
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3927,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1275
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3929,1524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1240
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:391.654,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ISYAT
|11,66
|57.733.533
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|195.965.129
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|889.146.391
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|63.885.100
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|EUYO
|16,20
|1.022.899
|% -8,99
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|ADGYO
|28,12
|560.364.276
|% -4,74
|
|THYAO
|248,20
|3.646.420.776
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,40
|1.577.026.036
|% -0,69
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|AKBNK
|33,22
|1.216.651.274
|% 3,68
|
|GARAN
|53,35
|1.211.297.720
|% 4,40
|
|YKBNK
|18,26
|1.372.098.389
|% 4,10
|
|REEDR
|17,83
|1.104.924.875
|% 8,39
|
|ODAS
|13,56
|825.342.289
|% 1,42
|
|ZOREN
|5,29
|249.567.572
|% 1,93
|
|EKGYO
|8,07
|376.973.657
|% 0,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4440
|27,4494
|% 0,50
|
|Euro
|29,1456
|29,1690
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,5346
|33,7028
|% 0,64
|
|Frank
|30,0677
|30,2488
|% 0,85
|
|Riyal
|7,3001
|7,3367
|% 0,28
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,97
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.000
|11.116
|28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.581
|14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.791
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,35
|0,42
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|0,03
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
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10:53ORGE
Yüzde 6.61 oranında artışla 67.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 005, 359 adet işlem
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, GARAN, YKBNK
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 95 artarak (% 1.06 ) 7, 273
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10:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, ISKUR, TARKM, ISYAT, SMART, TMPOL