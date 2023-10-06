***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.10.2023 09:35
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 29/09/2023-05/10/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200604
BIST
'
12:398.482
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,16
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3927,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0748
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3929,1569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0266
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:391.617,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,43
|Açılış
|: 1.617,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.563.317
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,22
|61.775.681
|% -4,90
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,69
|3.699.978.589
|% 5,72
|
|PETKM
|23,90
|3.480.169.238
|% 1,70
|
|THYAO
|240,50
|2.961.862.714
|% -0,41
|
|EREGL
|44,60
|2.408.721.572
|% 0,77
|
|KCHOL
|158,50
|2.081.994.407
|% 1,08
|
|EKGYO
|8,69
|3.699.978.589
|% 5,72
|
|ZOREN
|7,06
|1.267.237.901
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,37
|200.574.242
|% 5,38
|
|SKBNK
|7,15
|1.038.492.749
|% 2,58
|
|PETKM
|23,90
|3.480.169.238
|% 1,70
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6150
|27,6342
|% 0,30
|
|Euro
|29,1493
|29,1564
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6086
|33,7772
|% 0,35
|
|Frank
|30,1400
|30,3216
|% 0,22
|
|Riyal
|7,3434
|7,3802
|% 0,27
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,98
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|5,04
|
|Cumhuriyet
|11.134
|11.303
|14,00
|
|Tam
|10.883
|10.989
|-18,00
|
|Yarım
|5.458
|5.511
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.756
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,62
|18,65
|0,06
|
|B. Petrol
|84,07
|84,07
|0,00
|