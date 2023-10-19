***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.10.2023 14:36
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 20/10/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207690
BIST
'
16:137.867
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 24,30
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1327,9955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1329,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1619
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:131.758,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.758,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MEKAG
|44,24
|5.039.378
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.186.476
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|33.320.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.770.228
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.333.608
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.115.553
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|BMSCH
|19,09
|139.622.655
|% -7,78
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|POLTK
|9.600,80
|23.821.221
|% -6,75
|
|THYAO
|218,10
|5.964.359.290
|% 0,74
|
|TUPRS
|136,80
|4.278.250.201
|% -3,12
|
|PETKM
|21,52
|2.771.524.080
|% -0,09
|
|BRSAN
|971,70
|2.673.085.262
|% 4,71
|
|YKBNK
|18,73
|2.601.777.119
|% 1,46
|
|EKGYO
|7,33
|1.651.483.426
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,89
|1.000.440.901
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,73
|2.601.777.119
|% 1,46
|
|PETKM
|21,52
|2.771.524.080
|% -0,09
|
|ODAS
|11,94
|1.233.376.465
|% 0,42
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9904
|27,9955
|% -0,02
|
|Euro
|29,6642
|29,6845
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,9058
|34,0758
|% 0,13
|
|Frank
|31,1008
|31,2881
|% 0,35
|
|Riyal
|7,4399
|7,4772
|% 0,05
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,20
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,98
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.871
|11.952
|-43,00
|
|Yarım
|5.954
|6.001
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,60
|0,04
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:26XU100
Endeks 7, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 72, 776.00 milyon TL de
-
16:26BRSAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 968.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 802 adet işlem
-
16:24NIBAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 362 adet işlem
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem