***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.11.2023 09:10
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 03/11/2023-09/11/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216789
BIST
'
12:167.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -45,79
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1628,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0933
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1630,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0497
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:161.794,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BYDNR
|35,06
|54.379.441
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|252.860.952
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|BANVT
|133,60
|55.297.955
|% 9,96
|
|PKENT
|244,00
|177.002.275
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,60
|2.719.031.108
|% -0,26
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|TUPRS
|150,90
|1.518.639.383
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.201.854.935
|% 2,28
|
|EREGL
|38,00
|1.131.800.637
|% 1,28
|
|EKGYO
|6,93
|657.046.419
|% 1,46
|
|REEDR
|26,18
|2.375.978.223
|% 7,21
|
|IHLAS
|1,21
|95.165.954
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|294.311.609
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|1.031.314.538
|% 0,30
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5428
|28,5538
|% 0,32
|
|Euro
|30,4866
|30,5012
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,7775
|34,9519
|% 0,30
|
|Frank
|31,4950
|31,6847
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5893
|7,6274
|% 0,31
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|855,54
|857,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,09
|960,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,45
|80,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,36
|1.954,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:14
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, BIMAS, HEKTS
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 85 kaybederek (% -0.58 ) 6, 776
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, BYDNR, SANEL, BANVT, IHLGM, ARDYZ, PKENT
-
12:29
IHYAY, TUREX, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:29
YYAPI, ELITE, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında