***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.11.2023 09:56
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10/11/2023-16/11/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218567
BIST
'
12:457.809
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 28,80
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4528,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4531,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:451.838,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.838,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.706.651
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|216.402.889
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|663.396.566
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.034.524.949
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,55
|249.950.560
|% -9,69
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,50
|4.639.495.161
|% 0,90
|
|MIATK
|675,50
|2.246.545.553
|% -3,77
|
|REEDR
|30,22
|1.646.531.382
|% 1,75
|
|MARBL
|20,26
|1.540.085.488
|% -4,88
|
|TUPRS
|153,20
|1.414.902.665
|% -0,58
|
|EKGYO
|7,49
|799.340.965
|% -0,66
|
|MARBL
|20,26
|1.540.085.488
|% -4,88
|
|IHLAS
|1,47
|96.457.783
|% -0,68
|
|REEDR
|30,22
|1.646.531.382
|% 1,75
|
|IHLGM
|2,09
|109.664.995
|% 2,45
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7118
|28,7188
|% 0,22
|
|Euro
|31,1861
|31,1957
|% 0,15
|
|Sterlin
|35,5208
|35,6989
|% 0,19
|
|Frank
|32,2313
|32,4255
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6338
|7,6720
|% 0,20
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|901,72
|903,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,98
|1.047,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,87
|1.991,10
|% 0,66
|