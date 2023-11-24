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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.11.2023 12:01
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinde  İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların Türkçe tercümesi en geç 1 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219815


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