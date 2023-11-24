***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 30/09/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların Türkçe tercümesi en geç 1 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219815BIST