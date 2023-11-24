***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.11.2023 12:01
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların Türkçe tercümesi en geç 1 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219815
BIST
'
12:507.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,26
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:5028,8865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:5031,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:501.851,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.851,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ECZYT
|324,50
|541.842.437
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.952.312
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.842.736
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.199.577
|% 9,97
|
|BINHO
|201,10
|27.900.413
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.834.350
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.361.061.503
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.617.604.610
|% 0,33
|
|EREGL
|39,84
|1.200.123.850
|% 1,27
|
|AKBNK
|31,44
|1.079.324.333
|% -0,06
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,29
|109.230.033
|% -3,01
|
|EKGYO
|7,33
|537.449.849
|% 0,96
|
|YKBNK
|17,57
|986.388.583
|% -0,11
|
|ISCTR
|21,00
|1.065.106.898
|% -0,66
|
|ZOREN
|4,95
|214.601.443
|% -0,40
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8663
|28,8865
|% 0,21
|
|Euro
|31,5035
|31,5172
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,1255
|36,3067
|% 0,38
|
|Frank
|32,5371
|32,7331
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6813
|7,7198
|% 0,35
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|921,33
|922,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,41
|1.060,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,60
|81,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,83
|1.994,12
|% 0,66
|