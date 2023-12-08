***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.12.2023 09:56
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 01/12/2023-07/12/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223871
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0564
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9770
En Düşük
28,8650
18:0531,2520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0131
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.890,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.890,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|OTTO
|293,75
|4.919.366
|% 0,00
|
|ZPT10
|60,40
|1.095.608
|% 0,00
|
|ZPX30
|108,80
|6.613.948
|% 0,00
|
|ZELOT
|86,00
|228.666
|% 0,00
|
|YBTAS
|134.000,00
|4.582.808
|% 0,00
|
|YGGYO
|40,18
|6.879.201
|% 0,00
|
|VERUS
|236,40
|29.422.794
|% 0,00
|
|YATAS
|28,34
|42.596.104
|% 0,00
|
|YUNSA
|72,35
|30.520.780
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9690
|28,9744
|% 0,20
|
|Euro
|31,2451
|31,2520
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,3148
|36,4969
|% 0,05
|
|Frank
|32,9256
|33,1239
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6945
|7,7331
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|915,06
|917,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,25
|981,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,57
|75,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,72
|2.030,08
|% 0,66
|