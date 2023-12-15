***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2023 09:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 08/12/2023-14/12/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226031
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
0
En Yüksek
0
18:0529,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0953
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0576
En Düşük
28,9232
18:0531,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0234
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9739
En Düşük
31,8116
18:051.899,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.899,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.902,30
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUVVA
|47,64
|1.344.771
|% 0,00
|
|VRGYO
|24,32
|362.486.634
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|UNLU
|16,50
|17.089.900
|% 0,00
|
|OTTO
|359,50
|2.774.250
|% 0,00
|
|KUVVA
|47,64
|1.344.771
|% 0,00
|
|VRGYO
|24,32
|362.486.634
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|UNLU
|16,50
|17.089.900
|% 0,00
|
|OTTO
|359,50
|2.774.250
|% 0,00
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0508
|29,0570
|% 0,33
|
|Euro
|31,9309
|31,9445
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9227
|37,1078
|% 0,15
|
|Frank
|33,3243
|33,5250
|% 0,15
|
|Riyal
|7,7157
|7,7544
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|958,31
|961,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.094,53
|1.097,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,81
|76,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,85
|2.036,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem