***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 09:35
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 15/12/2023-21/12/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227931
BIST
'
11:217.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,61
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:2129,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:2132,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:211.925,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.925,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:19
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.717.877
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.033.948
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.944.871
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|62.555.353
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.989
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.925.821
|% -9,88
|
|PRZMA
|27,92
|38.627.995
|% -8,22
|
|THYAO
|244,30
|1.481.339.233
|% -0,29
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|EREGL
|43,14
|844.804.074
|% 0,05
|
|ASTOR
|94,70
|839.115.962
|% 0,21
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,17
|206.198.578
|% -6,71
|
|BEGYO
|2,80
|125.040.434
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,26
|312.569.446
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1989
|29,2064
|% 0,18
|
|Euro
|32,1746
|32,1980
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9695
|37,1549
|% 0,27
|
|Frank
|33,9801
|34,1848
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7621
|7,8010
|% 0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|