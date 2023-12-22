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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

22.12.2023 09:35
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi 
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 15/12/2023-21/12/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227931


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IDGYO 6,05 12.367.004 % 10,00  
ISBTR 554.302,50 1.108.605 % 9,98  
CUSAN 21,44 28.717.877 % 9,95  
DMRGD 12,29 8.033.948 % 9,93  
QNBFB 341,00 5.185.928 % 9,29  
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Dolar 29,1989 29,2064 % 0,18  
Euro 32,1746 32,1980 % 0,07  
Sterlin 36,9695 37,1549 % 0,27  
Frank 33,9801 34,1848 % 0,24  
Riyal 7,7621 7,8010 % 0,19  
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11:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,44 24,47 % 0,66  
Platin 968,80 970,97 % 0,66  
Paladyum 1.211,83 1.217,41 % 0,66  
Brent Pet. 80,19 80,19 % 0,66  
Altın Ons 2.049,92 2.050,29 % 0,66  
Seans Raporu 11:19
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