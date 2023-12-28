***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 14:55
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 28/12/2023 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 29/12/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230071
BIST
'
15:277.430
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 169,25
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2729,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0721
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2732,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1425
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:271.963,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.963,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.794.742
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.823.870
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.136.206
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|94.853.962
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,02
|67.633.163
|% -4,59
|
|LKMNH
|58,75
|13.019.342
|% -3,21
|
|THYAO
|229,90
|3.581.432.218
|% 3,47
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,10
|1.293.102.742
|% 1,30
|
|EREGL
|41,76
|1.288.979.277
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,35
|1.680.724.633
|% 0,99
|
|EKGYO
|6,89
|547.012.393
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.481.214.832
|% 2,42
|
|PETKM
|17,51
|582.756.346
|% 2,70
|
|KOZAL
|19,80
|649.475.745
|% 2,54
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4327
|29,4452
|% 0,22
|
|Euro
|32,7537
|32,8442
|% 0,53
|
|Sterlin
|37,5049
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0548
|35,2659
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8290
|7,8683
|% 0,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|999,43
|1.001,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,96
|1.143,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,20
|2.075,58
|% 0,66
|