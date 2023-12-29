***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 09:40
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 22/12/2023-28/12/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230376
BIST
'
10:127.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,78
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1229,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1302
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1232,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:121.969,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.969,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DYOBY
|24,92
|23.475.561
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|19.939.009
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|24.524.960
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,62
|1.055.502
|% -58,16
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|PRZMA
|40,30
|5.804.238
|% -5,18
|
|BSOKE
|10,35
|1.741.177
|% -3,27
|
|BJKAS
|40,98
|2.168.392
|% -3,03
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|THYAO
|230,00
|357.535.831
|% 0,44
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|MIATK
|35,56
|253.220.631
|% 2,07
|
|SKBNK
|3,87
|374.180.334
|% -6,52
|
|ISGYO
|14,25
|331.088.439
|% 0,49
|
|GUBRF
|143,60
|2.039.173.930
|% 2,64
|
|EKGYO
|6,96
|65.091.786
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|160.953.361
|% 0,78
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5232
|29,5543
|% 0,44
|
|Euro
|32,6940
|32,7550
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,5739
|37,7624
|% 0,57
|
|Frank
|34,8938
|35,1040
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8499
|7,8893
|% 0,32
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,92
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.009,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,70
|1.140,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,17
|2.074,65
|% 0,66
|