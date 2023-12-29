***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 09:46
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230381
BIST
'
10:137.435
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 38,47
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:1329,5409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1168
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:1332,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0555
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:131.969,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.969,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ANELE
|12,24
|20.409.429
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|27.231.216
|% 9,96
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|DYOBY
|24,76
|35.145.592
|% 9,27
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|EYGYO
|8,60
|1.158.636
|% -58,25
|
|SEGYO
|5,31
|7.732.411
|% -4,67
|
|DOBUR
|60,00
|1.102.211
|% -3,61
|
|PRZMA
|41,00
|6.177.904
|% -3,53
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|THYAO
|230,10
|393.399.747
|% 0,48
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|KONTR
|218,90
|269.315.690
|% 6,42
|
|SKBNK
|4,00
|453.001.759
|% -3,38
|
|ISGYO
|14,38
|348.174.994
|% 1,41
|
|GUBRF
|143,30
|2.297.994.731
|% 2,43
|
|EKGYO
|6,96
|70.826.560
|% 0,29
|
|YKBNK
|19,38
|192.773.459
|% 0,78
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5313
|29,5377
|% 0,39
|
|Euro
|32,6903
|32,7484
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,5745
|37,7629
|% 0,57
|
|Frank
|34,8936
|35,1038
|% 0,46
|
|Riyal
|7,8503
|7,8897
|% 0,32
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.010,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,12
|1.139,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,44
|77,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,49
|2.074,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 89 artarak (% 0.54 ) 8, 059
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle EYGYO, ECBYO, AKPAZ
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, TRKCM, SODA
-
10:25XU100
Endeks 7, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 7, 355.00 milyon TL de