***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.01.2024 10:02
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/12/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 29/12/2023-04/01/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232926
BIST
'
10:497.556
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,97
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4929,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0860
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4932,6379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0466
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:491.960,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.960,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8193
|29,8271
|% 0,24
|
|Euro
|32,6160
|32,6397
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|949,59
|952,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,87
|1.038,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,86
|77,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,60
|2.043,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02ADEL
Yüzde 5.91 oranında artışla 372.00 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 350 adet işlem
-
11:01VRGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 064, 277 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 9 kaybederek (% -0.05 ) 8, 137
-
11:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ISCTR, TRKCM
-
11:00XU100
Endeks 7, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 13, 949.00 milyon TL de