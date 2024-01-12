***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.01.2024 10:07
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 05/01/2024-11/01/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238774
BIST
'
13:357.850
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -46,41
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3530,0940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1063
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3532,9888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0406
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:351.974,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:33
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.618.478
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.930.021
|% 9,93
|
|ETILR
|13,95
|29.473.502
|% 9,50
|
|DOGUB
|20,16
|131.853.124
|% 9,21
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,33
|107.417.775
|% -7,64
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|DIRIT
|11,11
|996.645
|% -6,64
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.635.011.801
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,30
|2.381.740.619
|% 3,69
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|574.196.423
|% -0,49
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0912
|30,0954
|% 0,36
|
|Euro
|32,9832
|32,9910
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2646
|38,4565
|% 0,30
|
|Frank
|35,1261
|35,3377
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9999
|8,0400
|% 0,33
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|