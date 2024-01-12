***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.01.2024 11:21
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmi tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238826
BIST
'
13:347.846
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -50,28
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3430,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1086
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3432,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0416
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:341.973,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,03
|Açılış
|: 1.974,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:34
|OZSUB
|27,50
|58.600.609
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|135.031.351
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|649.389.111
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|243.555.198
|% 9,93
|
|ETILR
|13,97
|30.746.013
|% 9,65
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|439.931.534
|% -9,82
|
|ISBTR
|516.000,00
|1.133.895
|% -8,67
|
|KRSTL
|12,25
|110.979.679
|% -8,24
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|AKBNK
|41,72
|3.658.917.805
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,40
|3.406.457.432
|% -3,86
|
|THYAO
|243,60
|2.669.057.575
|% -1,26
|
|ISCTR
|25,22
|2.421.650.182
|% -1,94
|
|GUBRF
|145,80
|2.391.982.396
|% 3,33
|
|YKBNK
|22,40
|3.406.457.432
|% -3,86
|
|ISCTR
|25,22
|2.421.650.182
|% -1,94
|
|BEGYO
|4,41
|439.931.534
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.658.917.805
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|591.440.548
|% -0,73
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0899
|30,0963
|% 0,36
|
|Euro
|32,9793
|32,9878
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2696
|38,4615
|% 0,31
|
|Frank
|35,1176
|35,3292
|% 0,21
|
|Riyal
|8,0003
|8,0404
|% 0,33
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|927,17
|928,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,67
|997,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,78
|2.040,03
|% 0,66
|