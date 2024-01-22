Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

22.01.2024 10:30
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Konu: Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk.  
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/01/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-48140 sayılı yazısı çerçevesinde  24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacak olan yatırım kuruluşu varantlarından Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların düzenli /sürekli kotasyon fiyatlanmasında aksaklıklar yaşanabileceği ve söz konusu varantların düzenli/sürekli kotasyon fiyatlamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesindeki zaman kısıtı nedeniyle hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı tespit edilmiş olup 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işleme başlayacak olan Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların satışından vazgeçilmiştir.
Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 8'inci madde (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş.'ne yapılması sağlanmıştır.
Bilgilerinize sunulur. 
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241848


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:588.055
Değişim :  0,73% |  58,13
Açılış :  7.996  
Önceki Kapanış :  7.997  
En Düşük
7.970 En Yüksek
8.058
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 4.180,00 21.879.263 % 10,00  
BURVA 86,45 28.700.882 % 9,99  
DIRIT 13,55 1.104.488 % 9,98  
GSRAY 6,84 158.994.533 % 9,97  
KFEIN 98,75 257.906.757 % 9,97  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Dolar 30,2374 30,2424 % 0,14  
Euro 32,9697 32,9819 % 0,14  
Sterlin 38,3060 38,4981 % 0,15  
Frank 34,7139 34,9230 % 0,20  
Riyal 8,0382 8,0785 % 0,13  
daha fazla
12:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,09 22,12 % 0,66  
Platin 896,64 896,99 % 0,66  
Paladyum 918,33 925,13 % 0,66  
Brent Pet. 78,18 78,18 % 0,66  
Altın Ons 2.021,60 2.021,92 % 0,66  
Seans Raporu 12:58
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru