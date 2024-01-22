***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk.Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/01/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-48140 sayılı yazısı çerçevesinde 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacak olan yatırım kuruluşu varantlarından Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların düzenli /sürekli kotasyon fiyatlanmasında aksaklıklar yaşanabileceği ve söz konusu varantların düzenli/sürekli kotasyon fiyatlamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesindeki zaman kısıtı nedeniyle hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı tespit edilmiş olup 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işleme başlayacak olan Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların satışından vazgeçilmiştir.Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 8'inci madde (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş.'ne yapılması sağlanmıştır.Bilgilerinize sunulur.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241848BIST