***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.01.2024 10:30
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk.
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/01/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-48140 sayılı yazısı çerçevesinde 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacak olan yatırım kuruluşu varantlarından Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların düzenli /sürekli kotasyon fiyatlanmasında aksaklıklar yaşanabileceği ve söz konusu varantların düzenli/sürekli kotasyon fiyatlamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesindeki zaman kısıtı nedeniyle hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı tespit edilmiş olup 24/01/2024 tarihinde ihraç edilecek ve 25/01/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işleme başlayacak olan Bakır Vadeli İşlem Sözleşmelerine Dayalı (BAKIR) varantların satışından vazgeçilmiştir.
Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 8'inci madde (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş.'ne yapılması sağlanmıştır.
Bilgilerinize sunulur.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241848
BIST
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12:588.055
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 58,13
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.058
12:5830,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
12:5832,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:581.965,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,12
|Açılış
|: 1.965,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:58
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2374
|30,2424
|% 0,14
|
|Euro
|32,9697
|32,9819
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3060
|38,4981
|% 0,15
|
|Frank
|34,7139
|34,9230
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0382
|8,0785
|% 0,13
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|896,64
|896,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|918,33
|925,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,60
|2.021,92
|% 0,66
|