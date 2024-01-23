***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.01.2024 11:24
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.
Goldman Sachs International tarafından 24/01/2024 tarihi itibarıyla ihraç edilecek Mart 2024 vadeli META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.
Ancak 24/01/2024 tarihinden önce söz konusu paylara ve emtialara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu çerçevede 24/01/2024 tarihi itibarıyla META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 24/01/2024 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242162
BIST