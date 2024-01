***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International tarafından İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.Goldman Sachs International tarafından 24/01/2024 tarihi itibarıyla ihraç edilecek Mart 2024 vadeli META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.Ancak 24/01/2024 tarihinden önce söz konusu paylara ve emtialara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bu çerçevede 24/01/2024 tarihi itibarıyla META PLATFORMS INC, NETFLIX, NVIDIA CORP Paylarına, BRENT ve WTI PETROL'e dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 24/01/2024 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242162BIST