***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.01.2024 13:39
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 24/01/2024 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği 25/01/2024 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242445
BIST
'
15:438.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,78%
|| 141,48
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4330,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4332,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1340
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:431.976,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.976,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKART
|49,72
|29.146.855
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,59
|9.675.372
|% -6,32
|
|PAPIL
|92,70
|77.624.373
|% -5,60
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.455.832
|% -4,09
|
|SANFM
|45,12
|18.875.546
|% -3,92
|
|THYAO
|251,50
|4.561.296.469
|% 1,09
|
|EREGL
|42,28
|3.687.462.824
|% -0,14
|
|YKBNK
|21,82
|3.487.175.481
|% 4,70
|
|ISCTR
|24,94
|3.355.176.712
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,18
|3.312.573.176
|% 5,29
|
|EKGYO
|9,48
|1.580.866.969
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,82
|3.487.175.481
|% 4,70
|
|ISCTR
|24,94
|3.355.176.712
|% 4,44
|
|EREGL
|42,28
|3.687.462.824
|% -0,14
|
|AKBNK
|40,18
|3.312.573.176
|% 5,29
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2025
|30,2053
|% 0,10
|
|Euro
|32,9343
|32,9433
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3651
|38,5576
|% 0,48
|
|Frank
|34,8262
|35,0360
|% 0,85
|
|Riyal
|8,0346
|8,0749
|% 0,11
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|910,98
|912,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,64
|967,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 61 artarak (% 1.96 ) 8, 725
-
15:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VANGD, PKART
-
15:58XU100
Endeks 8, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 59, 244.00 milyon TL de
-
15:58MIPAZ
Yüzde 5.59 oranında artışla 57.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 274 adet işlem
-
15:57SKYMD
Yüzde 5.12 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 348, 990 adet işlem