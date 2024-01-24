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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

24.01.2024 13:39
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Konu: Goldman Sachs International tarafından 24/01/2024 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin üstleneceği 25/01/2024 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242445


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BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 49,72 29.146.855 % 10,00  
ULAS 23,10 17.080.117 % 10,00  
UZERB 173,80 1.507.516 % 10,00  
DIRIT 16,39 5.355.269 % 10,00  
BYDNR 31,70 202.402.529 % 9,99  
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15:43 Alış Satış %  
Dolar 30,2025 30,2053 % 0,10  
Euro 32,9343 32,9433 % 0,41  
Sterlin 38,3651 38,5576 % 0,48  
Frank 34,8262 35,0360 % 0,85  
Riyal 8,0346 8,0749 % 0,11  
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15:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,78 % 0,66  
Platin 910,98 912,68 % 0,66  
Paladyum 961,64 967,99 % 0,66  
Brent Pet. 79,12 79,12 % 0,66  
Altın Ons 2.033,14 2.033,37 % 0,66  
Seans Raporu 15:43
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