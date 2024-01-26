***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.01.2024 09:53
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 19/01/2024-25/01/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242897
BIST
'
12:258.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,74
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2530,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0799
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2532,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0381
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:251.968,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,75
|3.536.277.236
|% 0,99
|
|BINHO
|502,00
|2.424.820.072
|% 6,75
|
|EREGL
|43,10
|1.998.662.337
|% 0,65
|
|TCELL
|69,00
|1.597.485.314
|% 3,06
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,63
|1.036.317.244
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,52
|476.742.536
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,06
|109.393.772
|% 0,98
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3160
|30,3223
|% 0,26
|
|Euro
|32,9070
|32,9214
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3998
|38,5924
|% 0,19
|
|Frank
|34,8625
|35,0725
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0591
|8,0996
|% 0,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,35
|898,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,08
|939,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,82
|2.020,14
|% 0,66
|