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***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

26.01.2024 09:53
***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 19/01/2024-25/01/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242897


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TETMT 6.115,00 21.826.468 % 9,98  
BAYRK 35,14 5.713.483 % 9,95  
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Sterlin 38,3998 38,5924 % 0,19  
Frank 34,8625 35,0725 % 0,34  
Riyal 8,0591 8,0996 % 0,20  
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Gümüş ONS 22,85 22,89 % 0,66  
Platin 897,35 898,58 % 0,66  
Paladyum 935,08 939,55 % 0,66  
Brent Pet. 82,02 82,02 % 0,66  
Altın Ons 2.019,82 2.020,14 % 0,66  
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