***UNLUS* *UNS* *GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.02.2024 09:47
***UNLUS******UNS******GSIPD*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 26/01/2024-01/02/2024 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246325
BIST
'
11:508.677
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 31,06
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:5030,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1225
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:5033,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1171
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:502.011,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 2.012,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:44
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|932.046.321
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.866.512
|% 9,91
|
|EKOS
|62,25
|1.139.209.509
|% 8,73
|
|BASCM
|11,69
|666.751
|% 7,05
|
|KBORU
|122,40
|52.206.660
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|7.847.929.173
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,25
|3.285.656.092
|% 6,61
|
|EREGL
|43,88
|2.054.722.321
|% 0,37
|
|CATES
|82,70
|1.981.037.383
|% -5,05
|
|AKBNK
|40,14
|1.942.269.182
|% 0,15
|
|ZOREN
|4,78
|583.815.863
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,11
|938.053.082
|% -1,27
|
|AKFGY
|2,11
|169.117.453
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,48
|1.773.721.835
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,96
|1.577.521.417
|% 0,39
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4499
|30,4567
|% 0,41
|
|Euro
|33,1682
|33,1780
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7256
|38,9199
|% 0,45
|
|Frank
|35,4096
|35,6229
|% 0,53
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,30
|915,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,73
|967,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,87
|78,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,93
|2.054,23
|% 0,66
|